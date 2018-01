Site reúne dicas de carreiras para jovens profissionais

SÃO PAULO - Universitários e recém-formados que têm dúvidas sobre a carreira podem buscar informações no portal Na Prática, iniciativa da Fundação Estudar. O site reúne depoimentos, discussões e dicas de vagas e processos seletivos sobre caminhos para a vida profissional, além de estimular a troca de experiências. Segundo especialistas, boa parte dos jovens tem dificuldades de se informar sobre opções menos tradicionais de carreira.

A Fundação Estudar também oferece o Imersão, projeto que circula por cidades do País para debater possibilidades em cada campo de atuação. Outra vantagem do Imersão é a chance de aumentar a rede de contatos profissionais. O programa envolve até três dias de atividades.

As próximas três edições do programa serão na capital paulista, entre agosto e setembro. As áreas em foco serão Gestão Pública, Gestão Empresarial e o universo jurídico. A participação no programa é paga, mas candidatos que não têm condições de pagar podem solicitar isenção de taxa. Veja a programa completa no site.