Site para disputar vagas em federais abre hoje com falhas

As inscrições para vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) tiveram início neste domingo, 16, com lentidão e algumas falhas. Estudantes têm dificuldades para acessar o site, que às vezes trava no meio do procedimento ou mostra mensagens de erro.

No ano passado, o sistema também estreou com problemas. O site não aguentou o tráfego intenso no primeiro dia e estudantes passaram horas tentando se cadastrar. Alguns demoraram até oito horas para conseguir se inscrever em uma vaga. A situação só começou a se normalizar a partir do segundo dia.

Pelo Twitter, @potterramses relata que na página seguinte ao login ocorre um erro e que por isso não consegue realizar a inscrição. @ErikaBarros afirma que o site está muito lento e que os telefones de dúvidas não funcionam. Já @anderovs conta que conseguiu fazer o cadastro às 6 da manhã deste domingo e que o site estava normal, mas que agora não consegue mais abrir a página. Veja ao final do texto mais relatos de estudantes sobre o Sisu.

Podem se inscrever no Sisu candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010. Ao todo são 83.125 vagas espalhadas pelo País, a maioria em universidades federais. Procurada, a assessoria do MEC não foi encontrada para comentar a situação.

Enem. Neste ano, o site para consulta das notas do Enem apresentou falhas semelhantes anteontem, quando os resultados dos alunos foram divulgados. Houve três tipos de reclamações: de candidatos que não conseguiram acessar suas notas porque o site não reconhecia a senha, de estudantes que pediram novas senhas e demoraram horas para recebê-las e de um terceiro grupo que acessou as notas, mas teve a prova do segundo dia, que incluiu a redação, anulada sem explicações.

O MEC afirmou que o problema de acesso "não foi geral". Segundo a pasta, 700 mil pessoas haviam acessado as notas anteontem - no total, 3,5 milhões de estudantes prestaram o exame. Sobre a lentidão da central telefônica, o ministério disse que houve procura elevada.

Em relação aos candidatos que não receberam as notas do segundo dia, o MEC diz que eles ou não marcaram a cor do caderno no cartão de respostas ou marcaram duas opções, anulando seus cartões. São usadas quatro cores de prova. De acordo com o ministério, isso implica que a prova do candidato, o que inclui a redação, não foi corrigida.

Funcionamento. Os estudantes terão três dias para fazer a inscrição - de hoje até terça-feira, sempre das 6 horas às 23h59 pelo horário de Brasília. O acesso acontece por meio do site.

Em seu segundo ano, o Sisu passa a ter apenas uma fase. Os interessados devem escolher dois cursos, classificando-os como primeira ou segunda opção. Ao fim de cada dia, o sistema calcula uma nota de corte provisória - a menor nota para ficar entre os potencialmente selecionados. Durante o período de inscrição, o candidato pode modificar suas opções quantas vezes quiser; será considerada válida a última inscrição confirmada.

O candidato chamado em sua primeira opção não participa mais de novas chamadas, mesmo se não efetuar sua matrícula. Quem for aprovado apenas na segunda, continua concorrendo em novas chamadas para o curso de primeira opção.

O MEC prevê fazer três chamadas. Depois disso, se ainda houver vagas remanescentes, elas serão preenchidas pelos inscritos na lista de espera. Os candidatos não aprovados em sua primeira opção podem confirmar o interesse na vaga pelo próprio site do Sisu - ainda não há data definida para o procedimento. O uso da lista de espera para convocação será feito a critério de cada instituição.

No ano passado, o sistema recebeu cerca de 800 mil inscrições no total. Com 16.253 candidatos para 752 vagas, o curso de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC concentrou o maior número de interessados. Na outra ponta, Música na Universidade Federal de Rondônia, com 18 alunos, teve a menor procura - porém, a concorrência é maior, já que são apenas duas vagas.

Cotas. Durante o período de inscrição, o candidato deve definir se deseja concorrer às vagas da chamada "ampla concorrência" ou às destinadas a políticas afirmativas.

O aluno é responsável por verificar se atende aos requisitos das cotas exigidos pela instituição em que se inscrever.

RELATOS PELO TWITTER

CONSEGUIRAM COM FACILIDADE

@anderovs

Me inscrevi às 6 da manhã e tava normal... agora nem abrir o site, abre.

@ricardopbarros

Consegui. Não travou e foi mega eficiente, contrariando minhas expectativas. Fiz tudo em 5, 10 minutos.

CONSEGUIRAM COM DIFICULDADE

@leticionismo

Para confirmar minha primeira opção, tive que clicar um milhão de vezes em "Confirmar minha inscrição nesta opção".

@Samerkayali

Às vezes trava, mas de vez em quando da pra ficar um pouco, tirando isso tá de boa.

@FlavioCruzFerro

Consegui a primeira opção, com muito suor. Agora vou pra Unicamp e depois tento a segunda

NÃO CONSEGUIRAM

@potterramses

Até agora o sistema não está 100% operante. Faço o login mas na página seguinte ocorre um erro.

@ErikaBarros

Site está muito lento, os telefones de dúvidas não funcionam e parece que o edital dos cotistas da ufrj nao está atualizado.

@isaiasbatistajrO #Sisu só tava funcionando de madrugada. Agora é uma raridade quando abre.

@matml

Está impossível. Isso é um descaso. Tá aí, mais uma vez o MEC mostrando sua incapacidade.

@RafaelOficial_

Eu tentei várias vezes e não consigo entrar, o sistema tá muito congestionado

@Bruno_Orlandi

O site está congestionado demais estou a quase 2 horas tentando me inscrever, retornei à pagina inicial, mas meu curso nao estava lá

@Angelo_DalVesco

Estou na tentativa nas últimas 3 horas. Consegui apenas "confirmar" os dados até agora. Centenas de acessos e quedas.

@MariiiSakae

Não consegui. O site está congestionadíssimo desde as 8hs, quando eu comecei a tentar. Não consigo acessar de jeito nenhum!

@matmb

Site do SISU extremamente travado.