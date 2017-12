Site do MEC vai explicar resultados de avaliações

SÃO PAULO - O governo federal lança em agosto sistema para que professores e diretores das escolas de todo o País possam entender melhor o nível de aprendizagem dos alunos. Chamado Devolutivas, o projeto é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

As escolas do nível fundamental e médio terão acesso a um novo portal a partir do qual poderão montar provas com base nos itens das avaliações federais de larga escala. O portal facilitará o entendimento do significado pedagógico das notas numéricas - mostrando, por exemplo, o que representa em termos de aprendizado uma nota 200 em Matemática. Espera-se, assim, aumentar o protagonismo pedagógico das avaliações.

Os educadores poderão diagnosticar o desempenho dos alunos ao longo do ano, sem precisar aguardar os resultados da Prova Brasil, avaliação que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e que ocorre a cada dois anos.

O Inep vai oferecer 600 itens da Prova Brasil no portal. Essas questões terão o detalhamento da sua vinculação curricular, apontando habilidades e competências que o aluno domina ao acertá-las. A nova plataforma terá um guia de navegação, mas o Inep estuda promover formação para os usuários.

O projeto é mais um esforço do Inep em oferecer “relevância pedagógica” aos dados. No ano passado, as escolas receberam o Ideb com uma explicação das correlações entre os pontos e as competências avaliadas, além da contextualização socioeconômica.