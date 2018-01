Site do Inep é alvo de ataques na véspera da divulgação do Enem

BRASÍLIA - Em meio à expectativa de milhões de estudantes para a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), José Francisco Soares, disse nesta terça-feira, 13, que o site oficial do Inep virou alvo de uma sucessão de ataque de hackers, o que deve se prolongar pelos próximos dias.

"Isso é absolutamente comum. É uma coisa impressionante a quantidade de pessoas que querem derrubar o site", disse Soares, lembrando que o episódio já havia ocorrido antes, na época de inscrição do exame.

Até as 18h40 desta terça-feira, o site oficial do Inep ainda não havia disponibilizado o acesso aos resultados individuais de desempenho do Enem 2014. O Inep prometeu divulgá-los até as 23h59 desta terça-feira.

Segundo a assessoria do instituto, uma equipe estava trabalhando ao longo do dia para resolver o problema de manutenção do site e investigar a origem dos ataques, repetindo procedimentos que já haviam sido adotados anteriormente.

Um grupo técnico de uma empresa contratada pelo próprio instituto detectou os ataques e trabalhava para normalizar a situação.

"Hoje nós começamos uma coisa que vai se perdurar nos próximos dias, que são os ataques, grupos que querem derrubar o site. Não é uma instabilidade do site, mas é uma dificuldade", reconheceu Soares.