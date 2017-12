Sisutec faz 1ª chamada nesta quarta-feira, 14

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) do Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quarta-feira, 14, o resultado da primeira de duas chamadas de candidatos inscritos na primeira edição do processo. Os convocados devem fazer a matrícula na respectiva instituição de ensino na quinta-feira, 15, e na sexta, 16.

O resultado da segunda convocação está previsto para segunda-feira, 19, com matrícula no dia seguinte.

Os candidatos que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsista integral terão prioridade na ocupação de 85% das vagas oferecidas na seleção, todas gratuitas.

O sistema oferece, nesta primeira edição, 117 cursos de diversas áreas, com duração de 800 a 1,2 mil horas, em 586 instituições, entre estabelecimentos de educação superior e escolas técnicas particulares; institutos federais de educação, ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas estaduais e municipais e entidades do Sistema S (formado por 11 instituições criadas pelos setores da indústria, comércio, entre outros). Todas as instituições têm indicadores positivos no Ministério da Educação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O processo seletivo será aberto duas vezes por ano, como no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para instituições públicas de educação superior.