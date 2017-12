Sisutec abre inscrições para vagas remanescentes

Entre amanhã e sábado ficarão abertas as inscrições para vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional (Sisutec). As vagas a serem preenchidas estão ociosas em função do cancelamento de matrículas.

Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. No caso das vagas remanescentes não é exigida participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição é gratuita e pode ser feita apenas pela internet.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os selecionados terão dois dias úteis para comparecer à instituição de ensino e confirmar a matrícula. De acordo com o Ministério da Educação, cabe à instituição que oferece a vaga estruturar um plano de recuperação de conteúdos e atividades, a ser apresentado ao candidato no momento da matrícula.

O Sisutec é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação, no qual instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em cursos técnicos para candidatos participantes do Enem.

Com informações da Agência Brasil.