Sisutec abre inscrições na segunda-feira, dia 17

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), uma das vias de acesso do programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), abre inscrições na próxima segunda-feira, dia 17 de março.

O processo seletivo do segundo semestre de 2013 abriu 239.792 vagas gratuitas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. O sistema ofereceu 117 cursos em diversas áreas, com duração de 800 a 1,2 mil horas, em 586 instituições, dentre estabelecimentos de educação superior e escolas técnicas particulares; institutos federais de educação, ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas estaduais e municipais e entidades do Sistema S (Senai, Sesi, Senac e Senat). Participam do Sisutec instituições com indicadores positivos no Ministério da Educação.