Sisu vai ofertar 205,5 mil vagas, 20% a mais do que em 2014

SÃO PAULO - O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma digital do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em instituições públicas de ensino superior, vai oferecer 205.514 vagas na primeira edição de 2015, 20% a mais do que em janeiro do ano passado. As inscrições para o Sisu estarão abertas entre 19 e 22 de janeiro.

As vagas do Sisu 2015 estão distribuídas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Na primeira edição do ano passado, foram ofertadas 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições.

Nos cursos de Medicina, o aumento de vagas é de 28% (de 2.925 para 3.758). Já em Engenharia, a alta foi de 22% (de 25.128 em 2014 para 30.749). A consulta pública às vagas será liberada na segunda-feira, 12, na página do Sisu. A inscrição é restrita ao candidato que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a redação. O resultado do Enem será divulgado na terça-feira, 13.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos cursos de Medicina, o aumento de vagas é de 28% (de 2.925 para 3.758). Já em Engenharia, a alta foi de 22% ( de 25.128 em 2014 para 30.749). A consulta pública às vagas será liberada na segunda-feira, 12, na página do Sisu. A inscrição é restrita ao candidato que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a redação. O resultado do Enem será divulgado na terça-feira, 13.

Do total de 63 universidades federais, 59 participam do Sisu neste primeiro semestre. Todos os 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os dois centros federais de educação tecnológica (Cefet) oferecem vagas pelo sistema.

A Lei de Cotas prevê que, neste ano, o porcentual mínimo de vagas reservadas deve ser de 37,5% e de 50% em 2016. Das 99 instituições federais, porém, 68 já separam metade das vagas para alunos de escolas públicas.