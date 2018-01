Sisu terá 129.279 vagas em 3.751 cursos

Estadão.edu, com informações da Assessoria de Imprensa do MEC,

Os candidatos que fizeram o Enem 2012 já podem pesquisar vagas de graduação por localidade, instituição de ensino e curso no portal do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - http://sisu.mec.gov.br/. Para o primeiro semestre de 2013 serão oferecidas 129.279 vagas - número 19% maior que o do mesmo período de 2012.

Ao todo, 101 instituições públicas de ensino superior selecionarão estudantes por meio do sistema. Elas oferecem cadeiras em 3.751 cursos.

As inscrições para o Sisu estarão abertas entre 7 e 11 de janeiro, somente pela internet. Para se candidatar às vagas, o estudante deve ter prestado o Enem 2012, em 3 e 4 de novembro, e não ter tirado zero na prova redação. As notas individuais do exame estão previstas para serem divulgadas nesta sexta-feira, 28.

O candidato pode fazer até duas opções de curso. Diariamente, o sistema divulgará a nota de corte preliminar de cada carreira com base na nota do Enem dos alunos que pleiteiam as vagas.

O estudante também deverá especificar uma entre as três modalidade de concorrência existentes. Ele poderá concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, às vagas reservadas pela Lei das Cotas, que prevê que as instituições federais de ensino superior devem reservar ao menos 12,5% das vagas a estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas, ou às vagas destinadas às demais políticas de ações afirmativas adotadas pelas instituições participantes do sistema.

Ao longo do período de inscrições, que vai até as 23h59 de 11 de janeiro, o aluno poderá alterar ou cancelar as opções feitas se achar que tem mais chances de ser aprovado em outro curso, instituição ou modalidade.

A primeira chamada de selecionados está prevista para sair em 14 de janeiro. Os convocados devem fazer a matrícula no dia 18, 21 ou 22. A segunda chamada será divulgada em 28 de janeiro, com matrícula em 1.º, 4 ou 5 de fevereiro.

Os estudantes que não forem selecionados nas duas primeiras convocações podem aderir à lista de espera. As instituições de ensino participantes do Sisu usam essa lista para convocar candidatos a vagas remanescentes. O prazo de adesão vai de 28 de janeiro a 8 de fevereiro. Caso ainda haja vaga no curso de primeira opção, o candidato será convocado pela instituição que tenha a vaga disponível.