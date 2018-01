Sisu tem quase 500 mil inscritos; número é o dobro do ano passado

Ao final de cinco dias, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, registrou, às 23h59 de domingo, 19, um total de 849.359 inscrições realizadas por 446.508 candidatos a vagas de instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos nesta seleção, encerrada no domingo, é quase o dobro do registrado no processo do segundo semestre de 2010, quando 231 mil candidatos pleitearam as vagas ofertadas.

O Sisu seleciona os candidatos às vagas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao inscrever-se, o candidato teve a possibilidade de escolher duas opções de cursos e instituições.

A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada na próxima quarta-feira, 22, e estará disponível para consulta na página eletrônica do Sisu e na Central de Atendimento do MEC, pelo telefone 0800-616161.

Os candidatos selecionados terão os dias 27 e 28 de junho para fazer a matrícula na instituição de ensino para a qual foram aprovados. A documentação necessária pode ser consultada no boletim de acompanhamento do estudante, disponível no sistema.

Em 2 de julho será feita a segunda chamada. Os estudantes selecionados na primeira chamada em sua primeira opção não serão convocados nas chamadas posteriores, mesmo aqueles que não fizerem a matrícula.

Após as duas chamadas regulares, estará à disposição das instituições participantes uma lista de espera, a ser utilizada de forma prioritária para o preenchimento de vagas não ocupadas. Podem participar da lista os candidatos não selecionados em nenhuma de suas opções nas chamadas regulares e os candidatos selecionados em sua segunda opção, que queiram continuar concorrendo em sua primeira opção.

A manifestação somente poderá ser efetuada na primeira opção de vaga do candidato. O prazo para declarar interesse em permanecer na lista vai de 2 a 7 de julho.

Nesta edição do Sisu, são oferecidas 26.336 vagas em 48 instituições públicas de ensino superior.