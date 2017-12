Sisu tem nova falha e engana estudante não classificado

O Enem chegou a ser cancelado em outubro, após o Estado avisar ao Ministério da Educação (MEC) que a prova tinha vazado. No domingo, o MEC registrou um colapso no sistema que durou 20 minutos - entre as 14h e 14h20 - por causa de um "desalinhamento". O problema ocorreu após as mudanças efetuadas por um funcionário. O ministério não soube informar o número de alunos afetados.

De acordo com a assessoria da pasta, decisões judiciais determinaram a exclusão da lista de espera dos estudantes que estavam com pendências em suas matrículas, tais como documentos inválidos. Se eles continuassem na lista, as universidades e institutos federais não os matriculariam - daí a decisão de retirá-los. Como as decisões judiciais são de primeira instância e cabe recurso, o MEC acredita que é possível haver outras modificações na lista de espera divulgada no domingo.

Hoje, a secretária de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari, fará um balanço do sistema e deve divulgar o número de alunos prejudicados. Pelo menos cinco alunos estiveram ontem no câmpus da Universidade Federal do ABC (UFABC) reclamando de terem sido retirados da lista. A história se repetiu em outras instituições federais, como a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.