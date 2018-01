Sisu tem 871 mil inscritos; medicina é curso mais procurado

BRASÍLIA - A medicina segue sendo o curso mais procurado pelos candidatos a uma vaga no Ensino Superior público, com concorrência de 108 candidatos por vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Participaram desta edição, a segunda do ano, 871.358 inscritos - quase 57% mulheres, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 6.

O prazo para as matrículas vai de 10 a 14 de junho. Quem não foi selecionado pelo sistema tem até o dia 17 para manifestar interesse em integrar a lista de espera.

Como cada candidato pode aplicar para mais de um curso (primeira e segunda opções), o total de inscrições ficou em mais de 1,6 milhão. Foram oferecidas 56.422 vagas em 65 universidades e institutos federais.

Depois da medicina, os cursos mais concorridos são direito, administração, pedagogia e engenharia civil. A instituição mais procurada foi a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com 104.746 inscrições, seguida das federais do Rio de Janeiro (99.681) e Fluminense (92.590).

A mais concorrida, no entanto, é a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com 50,6 candidatos por vaga. O maior número de inscritos foi registrado em Minas Gerais: 110.565. Rio de Janeiro e São Paulo vêm em seguida.

O resultado pode ser visto no site oficial: http://sisualuno.mec.gov.br/