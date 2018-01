Sisu tem 42% de inscritos cotistas

Com informações do MEC,

Do total de inscritos nesta edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 42,40% são cotistas. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira, 17, pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Isso significa que dos 788.819 inscritos, 334.461 optaram pelas vagas reservadas a cotistas, como estabelece a Lei de Cotas.

Dentre os 334.461 candidatos oriundos de escolas públicas inscritos pelas cotas, 143.594 são pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; 75.213 são pretos, pardos ou indígenas com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo. Independentemente de raça, 62.177 têm renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e 53.477, superior a esse parâmetro.

Nesta edição do segundo semestre, foram ofertadas 39.724 vagas em 1.179 cursos. Uma em cada três vagas foi reservada a cotistas. Do total de inscritos, 37% afirmaram ter renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Entre os cursos mais concorridos, Medicina teve 109.717 candidatos inscritos para 527 vagas. Desse total, 148 estavam reservadas a cotistas. A média da nota de corte dos cotistas foi de 758 pontos; a da ampla concorrência, de 784. A pequena diferença também se repetiu em cursos como pedagogia e licenciaturas. Para engenharia, a nota de corte dos cotistas foi de 682 pontos contra 716 da ampla concorrência.