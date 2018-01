Sisu tem 220 mil candidatos inscritos apenas no primeiro dia

Até as 18h desta segunda-feira, 18, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrava 425.663 inscrições de 220.195 candidatos, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC). Cada estudante pode optar por até dois cursos superiores.

As inscrições devem ser feitas na página do Sisu na internet (http://sisu.mec.gov.br/) até 23h59 de sexta-feira, 22. Para o segundo semestre de 2012 são oferecidas 30.548 vagas em 56 instituições de ensino superior, entre federais e estaduais.

O Sisu é um ambiente virtual criado pelo MEC com o objetivo de selecionar estudantes para instituições públicas de ensino superior, por meio da nota obtida no Enem.

O Rio é o Estado que registrou o maior número de inscrições até o momento (104.377). Em seguida estão Ceará (60.901), Minas (58.084) e Maranhão (31.066). A classificação parcial será divulgada no próprio sistema a partir desta terça-feira, 19, e estará disponível para a consulta dos candidatos, que podem alterar os cursos e instituições até o fechamento do sistema.

O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado no próximo dia 25. O período de matrícula dos convocados será aberto no dia 29 e se estenderá até 2 de julho. Em 6 de julho, será divulgada a segunda chamada, cujas inscrições serão nos dias 10 e 11. As instituições convocarão os candidatos classificados na lista de espera em 17 de julho.

Confira abaixo a lista de inscrições por Estado:

Rio de Janeiro - 104.377

Ceará - 60.901

Minas Gerais - 58.084

Maranhão - 31.066

Bahia - 27.085

Paraná - 23.155

Rio Grande do Sul - 17.425

Paraíba - 17.020

Pernambuco - 14.251

São Paulo - 14.238

Rio Grande do Norte - 13.394

Mato Grosso do Sul - 12.121

Piauí - 9.880

Tocantins - 6.320

Espírito Santo - 4.762

Goiás - 4.399

Sergipe - 3.199

Roraima - 1.352

Distrito Federal -1.338

Acre - 759

Rondônia - 537

* Atualizado às 19h41