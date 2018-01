Sisu registrava mais de 321 mil candidatos inscritos até a manhã desta 3ª

Até as 8 horas desta terça-feira, 19, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou 621.902 inscrições de 321.166 candidatos. A procura foi comemorada pelo ministro da Educação, Aloizio Mercadante, pela manhã no programa de rádio Hora da Educação, produzido pela Assessoria de Comunicação Social e disponibilizado na rede de comunicadores MEC/Abert. “Os candidatos selecionados neste Sisu vão ingressar no ensino superior público já agora, no segundo semestre”, informou. Cada estudante pode optar por até dois cursos superiores. “O Sisu está consolidado, é espetacular o crescimento que estamos tendo”, disse Mercadante.

O ministro chamou atenção ainda para a data de encerramento das inscrições. Os interessados devem se inscrever, na página do Sisu na internet, até as 23h59 de sexta-feira, 22. Para o segundo semestre de 2012 são ofertadas por meio do Sisu 30.548 vagas em 56 instituições de ensino superior, entre federais e estaduais.

O Sisu é um ambiente virtual criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de selecionar estudantes para instituições públicas de ensino superior, por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Rio de Janeiro foi o estado que registrou o maior número de inscrições até o momento (151.210). Em seguida estão Ceará (85.133), Minas Gerais (83.859), Maranhão (44.484) e Bahia (41.883). A classificação parcial será divulgada no próprio sistema a partir desta terça-feira, 19, e estará disponível para a consulta dos candidatos, que podem alterar os cursos e instituições até o fechamento do sistema.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado no dia 25 próximo. O período de matrícula dos convocados será aberto no dia 29 próximo e se estenderá até 2 de julho. Em 6 de julho, será divulgada a segunda chamada, que terá inscrições nos dias 10 e 11. As instituições convocarão os candidatos classificados na lista de espera em 17 de julho.