Sisu registra mais de 1,6 milhão de inscrições até este domingo

SÃO PAULO - O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação registrava ao meio-dia deste domingo, 8, 36 horas depois de aberto para o público, 1.669.504 inscrições e 862.752 candidatos. O prazo para concorrer a uma vaga termina às 23h59 da próxima quinta-feira, 12.

O sistema tem registrado uma média de 6 mil inscrições por minuto, no final de semana. A expectativa do MEC é que esse ritmo aumente na segunda-feira, 9, primeiro dia útil depois que o Sisu foi aberto ao público.

O Estado do Rio de Janeiro continua com o maior número de inscrições, com 239.061, seguido por Minas Gerais, com 184.087 e São Paulo, com 152.827.

Cada estudante pode fazer sua inscrição em até dois cursos. São 108.552 mil vagas em 95 instituições públicas de ensino superior, em todo o País.

Para inscrever-se o candidato deve acessar o sistema do Sisu no portal do programa e informar o número da inscrição e a senha usados no Enem de 2011.

No endereço eletrônico, o candidato pode informar-se sobre o funcionamento do sistema, os passos para fazer a inscrição, calendário do processo - chamadas, matrículas e lista de espera - e acessar guia para tirar dúvidas.