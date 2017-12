Sisu recebeu 3,4 milhões de inscrições, diz MEC

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação, recebeu 3.411.111 inscrições nos seis dias em que ficou aberto. Ao todo, 1.757.399 estudantes se cadastraram no site - cada aluno teve o direito de fazer até duas opções de cursos e de instituições. O número de inscritos superou em 62% o registrado na edição do primeiro semestre de 2011, quando 1.080.194 pessoas concorreram às vagas oferecidas no sistema.

Cerca de 103 mil alunos - 17% - escolheram apenas uma opção de curso. Nesta edição do Sisu, são oferecidas 108.552 vagas em 3.327 cursos de 95 instituições públicas de ensino superior. O prazo para inscrições terminou às 23h59 desta quinta-feira, 12.

O Estado com mais inscrições foi o Rio de Janeiro: 381.721. Na sequência vieram Minas Gerais, 367.259; São Paulo, 292.742; Ceará, 243.311; Rio Grande do Sul, 233.324; Bahia, 214.597 e Pernambuco, 193.652.

O Distrito Federal não participou desta edição do Sisu.

Matrícula

A primeira chamada de aprovados será divulgada neste domingo, 15. Os estudantes selecionados terão os dias 19 e 20 se matricular na instituição de ensino nas quais passaram.

Os aprovados na primeira opção de curso serão automaticamente retirados do sistema. Caso não façam a matrícula na instituição, perderão a vaga.

Os selecionados para a segunda opção ou aqueles que não forem selecionados para nenhuma delas permanecerão no sistema e podem ser convocados nas chamadas seguintes.