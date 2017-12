Sisu recebe quase 3 milhões de inscrições

Estadão.edu, com informações da Agência Brasil

Os estudantes que prestaram o Enem de 2011 têm até as 23h59 desta quinta-feira, 12, para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São oferecidas 108.552 vagas em 95 instituições públicas de ensino superior, que serão preenchidas a partir das notas dos candidatos no exame.

Até as 18h desta quarta-feira, o sistema registrou 2,9 milhões de inscrições de 1,5 milhão de participantes – cada candidato pode escolher até dois cursos. O Rio de Janeiro é o Estado com o maior número de inscrições até o momento: 343 mil. Em seguida vêm Minas Gerais (317 mil), São Paulo (249 mil), Ceará (214 mil) e Rio Grande do Sul (201 mil).

Podem concorrer às cadeiras os estudantes que fizeram o Enem em 2011 e obtiveram nota diferente de zero na redação.

Ao acessar o sistema, o estudante deve escolher duas opções de curso, indicando a sua prioridade. É necessário informar o número de inscrição e a senha de cadastro do Enem 2011. Diariamente, o sistema divulga a nota de corte preliminar de cada curso com base na nota do Enem dos candidatos que pleiteiam as vagas. Durante esse período, o participante pode alterar essas opções se achar que tem mais chances de ser aprovado em outro curso ou instituição.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de janeiro. Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino de 19 a 20 para fazer a matrícula. O participante que foi selecionado para a primeira opção de curso é retirado automaticamente do sistema e perde a vaga se não fizer a matrícula. Aqueles que forem selecionados para a segunda opção ou não atingirem a nota mínima em nenhum dos cursos escolhidos podem participar das chamadas subsequentes.

A segunda chamada está prevista para 26 de janeiro, com matrículas nos dias 30 e 31. Caso ainda haja vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera que será disponibilizada para as instituições de ensino preencherem as vagas remanescentes. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão entre 26 de janeiro e 1.º de fevereiro.