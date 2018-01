Sisu recebe pouco mais de dois milhões de inscrições

O Ministério da Educação (MEC) divulgou um balanço final das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Até o final desta quinta-feira, foram registradas 2.020.157 inscrições por 1.080.194 candidatos.

De acordo com o MEC, o número de inscritos representa um terço do total de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2010.

O resultado com a lista dos aprovados será divulgado na próxima segunda-feira, 24, e estará disponível no site do Sisu.