Sisu recebe 1,94 milhão de inscrições, aumento de 11%

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), encerrou ontem às 23h59 seu período de inscrições, com o registro de 1,949 milhão de estudantes, que concorrerão a 129,3 mil vagas. Segundo nota divulgada hoje pelo MEC, a edição deste ano registrou um crescimento de 11% no total de interessados em relação ao ano passado.

As vagas deste ano estão divididas em 3.752 cursos oferecidos por 101 instituições públicas de educação superior. De acordo com o ministério, para este primeiro semestre, a chamada dos selecionados está prevista para segunda-feira, 14. Já uma segunda chamada será divulgada no dia 28 deste mês.

Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu uma segunda liminar que havia sido concedida pela Justiça Federal de Bagé (RS) exigindo a alteração do fim do prazo de inscrições e divulgação dos resultados do Sisu.

Com essa decisão, o calendário original do Sisu acabou não sofrendo alterações. Concorrem às vagas aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 e obtiveram nota na redação que não tenha sido zero.