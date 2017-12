Sisu oferecerá 108 mil vagas no próximo ano

A partir da próxima segunda-feira, dia 26, estará disponível no portal do MEC a relação de cursos e vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O sistema utilizará a nota do Enem para selecionar os candidatos que desejem ingressar em uma das 95 instituições participantes, que estão espalhadas por todos os Estados do país. Somente o Distrito Federal não oferecerá vagas em nenhuma instituição.

Haverá 108.552 vagas disponíveis em 3.327 cursos para o primeiro semestre de 2012, o que representa um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2011. As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 12 de janeiro e o candidato deverá fazer duas opções de curso. O resultado da primeira chamada dos aprovados será divulgado no dia 15 de janeiro. A segunda chamada sairá no dia 26 do mesmo mês.