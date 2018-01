Sisu já tem 1,7 milhão de inscrições; prazo termina nesta quinta-feira

Já chegou a 1,7 milhão o número de inscrições registradas até as 12h desta quinta-feira, 20, no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 e querem tentar uma das 83 mil vagas oferecidas nesta edição devem acessar o site até as 23h59 desta quinta.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cerca de 918 mil alunos estão participando da seleção até o momento, pois cada candidato pode escolher até duas graduações. Para se inscrever no Sisu, o estudante precisa ter participado do Enem de 2010. Os candidatos devem acessar o site e escolher duas opções de curso, elegendo sua prioridade.

As inscrições começaram no último domingo e estavam programadas para terminar na quarta, mas foram prorrogadas por decisão da Justiça. Nos primeiros dias, os estudantes enfrentaram dificuldades para acessar o sistema, que ficou sobrecarregado em função do grande volume de acessos. Segundo o MEC, a situação já foi normalizada.

A divulgação dos resultados está prevista para a próxima segunda-feira, 24. Os alunos selecionados deverão se matricular nas instituições de ensino entre 27 e 31 de janeiro, sempre em dias úteis.

Quem for selecionado para a sua segunda opção ou não atingir a nota mínima para entrar em nenhum dos dois cursos selecionados pode permanecer no sistema e ser convocado nas duas chamadas subsequentes, previstas para os dias 4 e 13 de fevereiro. Todavia, o candidato que for aprovado para a primeira opção e não fizer a matrícula perde a vaga.