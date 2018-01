Sisu já recebeu 500 mil inscrições

Até as 12h desta segunda-feira, 17, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) recebeu 500 mil inscrições. O número representa cerca de 15% do total de candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010. O curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi o mais procurado pelos estudantes, com 7.680 inscrições até o início da manhã.

Criada pelo MEC no ano passado, a ferramenta unifica a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, são 83.125 vagas em 83 instituições. As inscrições começaram ontem e foram prorrogadas até as 23h59 de quinta-feira, 20. Alunos relataram dificuldades para acessar a página, que ficou sobrecarregada pelo grande número de acessos.

O segundo curso mais procurado foi Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC (UFABC), com 6.495 inscritos, seguido por Medicina e Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cada um com 3.786 e 3.724 inscritos, respectivamente.

Entre as instituições mais procuradas, em primeiro lugar aparece a UFC, seguida pela UFRJ, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Após os problemas de lentidão e acesso ao Sisu, o MEC limitou em 20 minutos o tempo que o estudante tem para fazer a inscrição. Se nos dez primeiros minutos não houver navegação, a página será fechada. O objetivo, de acordo com a pasta, é reduzir a navegação excessiva.

Veja quais foram os 10 cursos mais procurados no Sisu até as 10h desta segunda-feira:

Medicina – Universidade Federal do Ceará (UFC): 7.680 inscrições

Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do ABC (UFABC): 6.495 inscritos

Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 3.786 inscritos

Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 3.724 inscritos

Medicina – Universidade Federal de Pelotas (UFPel): 3.487

Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar): 3.156

Direito - Universidade Federal do Ceará (UFC): 2.994

Medicina - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA): 2.647

Medicina – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio): 2.431

Direito – Universidade Federal do Maranhão (UFMA): 2.405