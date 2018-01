Sisu está aberto para consulta de vagas; inscrições começam dia 18

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre estarão abertas entre 18 e 22 de junho, no site http://sisu.mec.gov.br. Os estudantes que prestaram o Enem 2011 podem se candidatar a até duas opções de curso entre 30.548 vagas oferecidas por 56 instituições públicas de ensino superior. Ao todo, 8.688 cadeiras estão reservadas para políticas afirmativas, como cotas.

O Sisu é o ambiente virtual criado pelo Ministério da Educação (MEC) para selecionar alunos para cursos de graduação com base nas notas obtidas no Enem. O sistema foi ao ar nesta segunda-feira, 11, para permitir a consulta das vagas disponíveis.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir do dia 18, e ao longo do período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos serão divulgadas diariamente no portal. As informações poderão ser consultadas a qualquer hora do dia. No próprio sistema, o estudante já pode tirar dúvidas sobre notas de corte, datas das chamadas, período de matrículas nas instituições, resultados e lista de espera.

O site permite ainda localizar cursos e vagas por meio de pesquisa com a indicação do município, da unidade da federação e da instituição de ensino. É possível ainda saber em quais instituições estão as vagas pretendidas.

Cronograma

No dia 25 será divulgado o resultado final do Sisu. A matrícula dos estudantes selecionados em primeira chamada deve ser feita entre os dias 29 e 2 de julho. Os selecionados para a segunda opção ou que não atingirem a nota mínima em nenhum dos dois cursos escolhidos podem permanecer no sistema e ser convocado na chamada seguinte, a partir de 6 de julho. Quem não for selecionado em nenhuma das chamadas pode pedir inclusão em lista de espera.

O candidato aprovado na primeira opção de curso será automaticamente retirado do sistema. Caso não faça a matrícula na instituição para a qual foi selecionado, perde a vaga.

O edital que define o processo de seleção unificada para o segundo semestre foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.