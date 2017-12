Sisu encerra prazo para inscrições às 23h59 de hoje

SÃO PAULO - Terminam às 23h59 desta quinta-feira as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no qual instituições de ensino superior oferecem vagas para quem participou do Enem em 2011. Os candidatos concorrem a 108.552 vagas em 3.327 cursos de 95 instituições públicas.

Até as 18h de ontem, 1.518.879 estudantes haviam se cadastrado no Sisu, realizando 2.937.953 inscrições. Cada estudante pode tentar dois cursos, declarando qual é a primeira opção. O site é sisu.mec.gov.br.

O Estado com mais inscrições é o Rio de Janeiro, com 343.497 registros. Apesar de não liderar o total de inscritos que fizeram a prova, o Estado tem a maior oferta de vagas, com 14.137 oportunidades em 12 instituições. Em seguida aparecem Minas Gerais (317.435), São Paulo (249.929) e Ceará (214.936).

Às madrugadas, o sistema divulga as notas de corte de cada curso e os estudantes podem alterar suas opções até o encerramento do prazo. A nota de cada aluno é calculada por modalidade, uma vez que cada carreira pode ter um critério de peso para as áreas da prova. Para calcular a nota de corte dos cursos, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o número de inscritos no dia anterior.

Para os cursos de Medicina, uma das carreiras mais concorridas, a nota de corte mais baixa era de 770,83 na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que oferece 56 vagas no primeiro semestre. Na Universidade Federal Fluminense (UFF), por exemplo, a nota de corte em Medicina está em 913,13, maior que a nota máxima possível no exame. Isso ocorre em razão do bônus de 20% na nota que a instituição oferece para quem cursou o ensino médio em escola pública. Na prática, as 36 vagas oferecidas no curso serão preenchidas por inscritos com nota máxima no Enem e que garantiram o bônus.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de janeiro. Os estudantes selecionados terão os dias 19 e 20 para fazer matrícula. Caso o candidato não se matricule, perderá a vaga.

Quem for selecionado para a segunda opção ou não atingir a nota mínima nos dois cursos escolhidos pode permanecer no sistema e ser convocado nas chamadas seguintes.