Sisu divulga nesta segunda-feira a lista de aprovados em segunda chamada

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, na internet, a lista dos aprovados em segunda chamada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado pode ser obtido também nas instituições participantes e na Central de Atendimento do MEC, pelo telefone 0800-616161. As matrículas devem ser feitas nos dias 5, 8 e 9 de julho.

O candidato selecionado pelo Sisu deverá verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e os procedimentos para a matrícula. Caso não façam a matrícula na instituição para a qual foram selecionados, perdem a vaga.

O Sisu foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção é feita pelo sistema com base na nota obtida pelo candidato.

Quem não for convocado poderá aderir a uma lista de espera, no próprio site do Sisu, entre os dias 1º de 12 de julho. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 17 de julho, caso haja vaga.

O Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre deste ano teve 788.819 estudantes inscritos. Nesta edição foram ofertadas 39.724 vagas em 54 instituições públicas de ensino superior.