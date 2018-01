Sisu divulga lista de selecionados

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação disponibilizou nesta segunda-feira, 25, a lista dos alunos selecionados para as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino a partir do segundo semestre de 2012. A lista pode ser acessada no site http://sisu.mec.gov.br/selecionados.

Os candidatos aprovados em primeira chamada terão entre os dias 29 de junho e 9 de julho para efetuar a matrículas nas instituições para onde foram selecionados. Uma segunda chamada está prevista para 13 de julho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá participar de uma lista de espera que será utilizada pelas instituições para preencher vagas remanescentes. O candidato interessado em participar da lista de espera deverá fazer essa opção no próprio site do Sisu entre os dias 13 e 19 de julho.

O Sisu é uma ferramenta criada pelo Ministério da Educação (MEC) para unificar a oferta de vagas em universidades federais por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que substituiu o vestibular tradicional de algumas instituições. Puderam disputar as vagas desta edição os estudantes que fizeram a prova em 2011.

O sistema registrou 642 mil inscrições em 2012, sendo que cada aluno pode escolher até duas opções de curso. Como são 30 mil vagas oferecidas, a taxa de concorrência ficou em 21 candidatos por vaga.