Sisu divulga dia 22 lista de aprovados em 1ª chamada

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2011 começam no próximo dia 16, às 6h. De acordo com edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), a lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada em 22 de janeiro e todo o processo será concluído até 10 de fevereiro.

Os estudantes já podem acessar o site do Sisu para consultar quais são as instituições e cursos participantes desta edição.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2009, o sistema unifica a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior. Os estudantes são selecionados a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em três chamadas subsequentes. Nesta edição, serão 83.125 vagas em 83 instituições, sendo 39 universidades federais. Pode participar do processo de seleção quem fez o Enem 2010.

De 16 a 18 de janeiro, os candidatos devem acessar o Sisu e escolher duas opções de curso, elegendo a sua prioridade. Nesse período, ao final de cada dia, o sistema divulga a nota de corte para cada graduação. O estudante pode mudar a sua opção caso avalie que tem mais chance de ser aprovado em outra instituição ou em outro curso. Cada alteração invalida a opção feita anteriormente.

No dia 22 de janeiro, serão divulgados os resultados da primeira chamada. O candidato selecionado para sua primeira opção é automaticamente retirado do sistema e, caso não faça a matrícula, prevista para o período de 25 a 27 de janeiro, perde a vaga. Aqueles que forem selecionados para a segunda opção de curso ou não atingirem a nota mínima em nenhuma das graduações escolhidas permanecem no sistema e podem ser aprovados nas chamadas subsequentes. Não é necessário fazer uma nova inscrição.

O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 1° de janeiro, com previsão de matrícula dos alunos nas respectivas instituições para as quais foram selecionados nos dias 3 e 4 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, sai a terceira e última chamada, encerrando o Sisu do 1° semestre de 2011. Os aprovados nesta etapa devem matricular-se de 11 a 14 de fevereiro.

Após as três chamadas, o candidato que ainda não foi selecionado pode optar por participar de uma lista de espera que será gerada pelo sistema com base nas notas do Enem. Essa relação poderá ser utilizada pelas instituições a partir de 18 de fevereiro caso ainda haja vagas não preenchidas.