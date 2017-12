Sisu de meio de ano oferta vagas em 72 instituições públicas

SÃO PAULO - A edição de meio de ano do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação que reúne vagas no ensino superior público, vai selecionar estudantes para 55.576 cadeiras em 72 instituições públicas de ensino superior de 25 Estados do País. Somente Amazonas e Mato Grosso não têm vagas abertas pelo sistema. A consulta de vagas foi aberta nesta terça-feira, 2, pelo Ministério da Educação.

As inscrições para o processo seletivo serão abertas na próxima segunda-feira, 8, e vão até as 23h59 da quarta-feira, 10, no horário oficial de Brasília. O cadastro é gratuito e feito exclusivamente na página virtual do Sisu.

No Sisu do segundo semestre de 2015, o aluno só poderá concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014. Outro pré-requisito é que o candidato não tenha zerado a prova de redação. Ao fazer a inscrição, é possível escolher até duas opções de curso, na ordem de preferência.