Sisu: curso de Arquitetura em SP é o mais concorrido

Arquitetura e Urbanismo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, foi o curso mais concorrido entre as instituições superiores que ofertaram 100% das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. Cada vaga foi disputada por 312,55 candidatos. Em segundo lugar, veio o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre, com 210,35 candidatos por vaga.

Neste ano, relação candidato vaga em todos os cursos de ampla concorrência foi de 27,19. A concorrência enfrentada pelos inscritos pela lei de cotas foi maior: 31,76 candidatos disputavam cada vaga. Entre aqueles que concorreram por meio de vagas ofertadas por ações afirmativas foi de 30,35.

Os resultados da primeira chamada do Sisu foram anunciados nesta segunda-feira, 13, pelo ministro da Educação, Aluizio Mercadante. Os aprovados terão entre os dias 17, 20 e 21 deste mês para fazer a matrícula na instituição escolhida. A segunda lista deverá ser anunciada entre os dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro.

De acordo com Mercadante, o Sisu deste ano contou, ao longo da semana passada, com 12,3 milhões de visitas. "Um dos candidatos chegou a alterar 80 vezes sua opção de curso no período", afirmou.

Mercadante comemorou os resultados apresentados. O número de vagas ofertadas teve um aumento de 32% em relação a 2013: ao todo foram 171.401, distribuídas em 115 universidades, em 453 municípios. A quantidade de inscritos apresentou um crescimento semelhante: 31% em relação a 2013. "Esse é um processo de acesso democratizado, pelo mérito do estudante", disse. "Os reitores que ainda não tomaram essa decisão (de aderir ao Sisu), devem fazer uma reflexão. O sistema favorece abrir as portas das universidades por mérito e favorece aqueles que nunca tiveram chances", completou.

A nota de corte mais alta foi do curso de Engenharia Naval: 869.15, na concorrência ampla. Em seguida, veio o curso de Engenharia Náutica, com 817.15 e de Engenharia Aeroespacial, com 787,6. A nota de corte de Economia foi de 756.95 e Medicina, 788.45.