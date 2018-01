Sisu bate recorde de inscrições

O prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai até as 23h59 desta quinta-feira, 22, mas o número de inscritos já bateu o recorde. Até as 14h, 2.567.150 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 haviam se registrado no sistema.

O resultado da primeira chamada regular será divulgado na segunda, dia 26. No ano passado, o número total de inscritos foi de 2.559.987. As inscrições são feitas em sisu.mec.gov.br.

Os cursos que tiveram maior número de inscrições foram Administração (284 mil), Direito (248 mil) e Medicina (224 mil). As universidades com maior procura foi a Federal do Ceará (UFC), com 173 mil inscrições.

Curso Inscrições ADMINISTRAÇÃO 284.855 DIREITO 248.858 MEDICINA 224.922 PEDAGOGIA 219.721 EDUCAÇÃO FÍSICA 172.303 ENGENHARIA CIVIL 132.869 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 127.457 ENFERMAGEM 114.136 PSICOLOGIA 105.387 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 100.837 MATEMÁTICA 94.577 AGRONOMIA 91.747 QUÍMICA 88.209 NUTRIÇÃO 87.918 SERVIÇO SOCIAL 82.860 MEDICINA VETERINÁRIA 79.003 ARQUITETURA E URBANISMO 75.355 GEOGRAFIA 70.704 HISTÓRIA 68.730 FÍSICA 67.841

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista por instituição.

Curso Inscrições UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 173.661 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 172.194 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 167.908 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 164.003 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 137.340 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 137.135 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 130.622 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 127.951 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 127.010 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 125.447

Entre as instituições que oferecem todas as vagas pelo Sisu, a maior nota de corte continua no curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF). Quem quiser estudar lá deve ter a nota média mínima de 827,4. Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aparece na sequência, com uma nota de corte de 821,8.

Instituição Curso Nota de Corte UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DIREITO 827.4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO MEDICINA 821.8 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA QUÍMICA 818.93 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ENGENHARIA AERONÁUTICA 814.44 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO MEDICINA 810.14 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS MEDICINA 809.24 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO MEDICINA 807.86 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS ECONÔMICAS 803.97 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO MEDICINA 803.96 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA MEDICINA 801.78

As notas de corte são calculadas ao fim de cada dia de inscrição de acordo com o número de vagas e procura pelo curso. Servem apenas como referência da concorrência de cada curso. Confira abaixo as maiores notas de corte em Medicina.