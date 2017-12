Sisu bate recorde com 798 mil inscrições em 12 horas

SÃO PAULO - O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação recebeu, até as 12h deste sábado, 7, 798 mil inscrições. No total, são 108.552 vagas oferecidas por 95 instituições públicas de ensino superior. O maior número de cadeiras disponíveis (64 mil) está nos cursos de bacharelado.

Desde a meia-noite, 415.170 mil estudantes se candidataram. O prazo para concorrer a uma vaga termina às 23h59 da próxima quinta-feira, 12. Podem se inscrever participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2011 e obtido nota diferente de zero na redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de janeiro.

O Estado com maior número de inscrições foi o Rio de Janeiro com 136.297, seguido por Minas Gerais com 90.443, São Paulo com 77.447 e Rio Grande do Sul com 50.069. O candidato pode fazer até duas opções de cursos, nas respectivas instituições.

Para inscrever-se o candidato deve acessar o portal do Sisu e o número da inscrição e a senha usados no Enem de 2011. Caso não se recorde de sua senha, poderá recuperá-la na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).