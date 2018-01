Sisu bate recorde com 2 milhões de inscritos

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma digital do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em instituições públicas, atingiu recorde de inscritos na 1.ª edição de 2014. Até 18h desta quarta-feira, 8, a quantidade de cadastrados chegou a 2.004.110, segundo balanço divulgado pela pasta. O total de inscritos já supera o número de cadastrados na 1.ª edição do ano passado, que registrou 1.949.958 inscritos.

O MEC ainda informou que o total de inscrições até esta quarta era de 3.887.360, já que cada candidato pode optar por dois cursos. O prazo para inscrições no Sisu termina às 23h59 desta sexta-feira, 10. O resultado da primeira chamada será divulgado na segunda-feira, 13.

Na 1.ª edição deste ano, o sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de ensino superior. O Sisu seleciona os candidatos com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, a inscrição está restrita aos participantes da edição 2013 da prova. Não podem participar os estudantes que zeraram a redação.

Durante o período de inscrições a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos são divulgadas para consulta a qualquer hora do dia na página do Sisu.

Com informações da asssessoria de imprensa do MEC.