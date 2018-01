Sisu abre inscrições nesta terça-feira

SÃO PAULO – As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre do ano foram abertas nesta terça-feira, 23. Os interessados podem se cadastrar até sexta-feira, 26, pelo site do Sisu, sem a cobrança de taxas.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A inscrição pode ser feita pelo estudante que participou do Enem de 2017, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 1.10 do Edital do Enem 2017. É necessário ainda informar o número de inscrição e a senha mais atual cadastrada no exame.

Ao todo estão sendo oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

CRONOGRAMA

De 23/01 a 26/01 – Período de inscrições

29/01 – Resultado da chamada regular

29/01 a 07/02 – Prazo para participar da lista de espera

30/01 a 07/02 – Matrícula da chamada regular

09/02 – Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data