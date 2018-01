Sisu abre inscrições em etapa única e 2 opções em 10 de junho

A secretária do Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari, revelou hoje as novas regras do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), meio de seleção para universidades federais que usam o Enem como vestibular. Os candidatos poderão escolher duas opções de curso, em etapa única. As inscrições do meio de ano ficarão abertas entre 10 e 14 de junho, data idêntica à do cadastramento para o ProUni.

Caso a nota do Enem seja suficiente para o estudante ingressar no curso indicado como primeira opção, o candidato terá de efetivar a matrícula, sob pena de ser retirado do sistema. Se passar na segunda opção, pode permanecer para a segunda ou terceira rodadas de convocação. Haverá uma única lista de espera.

No ano passado, o Sisu foi uma fonte de dores de cabeça para estudantes, MEC e universidades. O sistema de seleção era confuso e apresentou vários problemas técnicos. Tinha três etapas e permitia ao estudante fazer uma opção em cada. Muitos universitários se cadastravam no sistema e desistiam de fazer a matrícula, o que provocou um grande número de vagas ociosas e exigiu a abertura de uma etapa suplementar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vai desincentivar o jogo que ocorria e otimizar e agilizar o sistema", afirmou Maria Paula, durante reunião com o Conselho Universitário da UFSCar. Para ela, o "grande senão" no sistema no ano passado foi a demora para a conclusão do processo.

Maria Paula disse esperar que as universidades ofereçam 15 mil vagas. O MEC pretende abrir o processo de adesão das instituições nesta quarta-feira. Para isso, é preciso publicar uma portaria nesta terça-feira. O MEC divulgou as datas em que vão ocorrer as convocações e matrículas do Sisu. Confira abaixo:

1ª chamada - 17/6 Matrícula - 21 e 22/6 Segunda chamada - 26/6 Matrícula - 30/6 e 1/7 Terceira chamada - 7/7 Matrícula - 12 e 13/7 Lista de espera - 19/7

Atualizado às 18h27.