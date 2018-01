Sistema único de seleção entrará no ar com notas do Enem

A Secretaria de Ensino Superior (Sesu) prepara o sistema que será usado pelas universidades federais para selecionar os estudantes que concorrem a uma vaga pelo método unificado. Chamado de Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o programa terá acesso à base de dados do Ministério da Educação (MEC) com o desempenho individual dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para se cadastrar, cada candidato deverá informar o seu número de inscrição, mesmo que não tenha recebido em casa o boletim indivudual de desempenho. A Secretaria de Ensino Superior estima que o sistema deva entrar no ar poucos dias depois da divulgação das notas do exame pelo MEC, cujo prazo máximo estabelecido pelo ministério é no dia 5 de fevereiro. O sistema unificado foi um pedido feito à Secretaria de Ensino Superior pelas universidades federais que adotaram o Enem como forma única de ingresso. Com ele, será possível que o candidato insira seus dados e verifique se no curso e na universidade pretendida ele terá chances de concorrer a uma vaga. Leia mais: Unesp já tem as notas do Enem De acordo com a Secretaria, o sistema abrirá assim que os resultados forem divulgados pelo MEC e, então, os estudantes terão um prazo de cerca de 10 dias para se increver. Depois, o sistema fecha e fez a seleção dos candidatos. Os selecionados serão convocados para a matrícula, mas os demais ainda poderão tentar se inscrever outra vez nas vagas remanescentes. Boletim individual de desempenho O MEC e o Inep evitam falar em datas, mas estima-se que o boletim individual de desempenho dos candidatos seja enviado ao endereço dos 2,6 milhões de inscritos no Enem a partir da segunda semana de fevereiro. De acordo com o Inep, será necessário receber os dados do Enem, gerar os documentos com as informações e imprimir os boletins. Mesmo sem acesso ao documento impresso, os candidatos que fizeram o Enem poderão consultar suas notas pelo site do Inep.