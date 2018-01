Sistema do Fies é reaberto só para renovação de contratos

O sistema de aditamentos do Financiamento Estudantil (Fies) voltou a ficar disponível na tarde desta quarta-feira, dia 28. Para novos contratos, ainda não há data para reabertura do sistema.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os estudantes que quiserem fazer a renovação do contrato do Fies precisam acessar o site com o CPF e senha. Acesso o site em sisfiesportal.mec.gov.br.

O sistema ficou fora do ar desde o início do ano depois que o governo federal criou novas regras para os contratos a partir de abril. Pela nova regra, o estudante precisa de uma pontuação mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na redação - antes não havia exigência de notas mínimas para conseguir participar do programa.

As instituições particulares de ensino superior têm se queixado da medida, uma vez que pode diminuir o número potencial de participantes do financiamento. O MEC informou que, para novos contratos, o SisFies estará aberto "em breve".

Atualmente, o Fies tem 1,9 milhão de contratos. Este total é um acumulado de 2010 a 2014. O financiamento estudantil conta com mais de 1.630 instituições de ensino superior.