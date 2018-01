Sistema de seleção pelo Enem tem 701 mil inscritos

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação registrou nesta sexta-feira, dia 14, até o meio-dia, 1.355.809 inscrições de 701.422 candidatos ao acesso à educação superior pública — o estudante pode fazer duas opções de curso. O número de inscritos é superior ao registrado no segundo semestre do ano passado, quando o balanço final do Sisu fechou em 642.878.

Neste último dia de inscrições, os candidatos têm somente até as 23h59 para fazer o registro online e concorrer a 39.724 vagas em 54 instituições de ensino. Até lá, a classificação parcial e a nota de corte serão divulgadas online, para consulta. O estudante pode tirar dúvidas sobre essas notas, datas das chamadas, período de matrículas nas instituições, resultados e lista de espera. O Sisu seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem.

O resultado definitivo da primeira chamada será divulgado na segunda-feira, 17. Os convocados farão a matrícula nos dias 21, 24 e 25 próximos. Os aprovados na primeira opção de curso serão automaticamente retirados do sistema. Caso não façam a matrícula na instituição para a qual foram selecionados, perdem a vaga.

Os selecionados com base na segunda opção de curso ou que não atingirem a nota mínima em nenhum dos dois cursos escolhidos podem permanecer no sistema e aguardar a segunda chamada, em 1º de julho. Nesse caso, os convocados farão a matrícula no período de 5 a 9 do mesmo mês.

Quem não for convocado em nenhuma das duas chamadas pode aderir à lista de espera, entre 1º e 12 de julho. A convocação dos selecionados, de acordo com o cronograma, ocorrerá em 17 de julho.