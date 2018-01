Sistema de inscrição vai impedir o uso irregular de número do CPF

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 serão abertas exclusivamente pela internet na segunda-feira, 21, e vão até o dia 9 de julho. O estudante terá de informar o número do próprio CPF, independentemente da idade - não poderá mais usar o do pai ou da mãe. O próprio sistema de recebimento das inscrições coibirá eventuais irregularidades. Para isso, buscará informações sobre o número indicado na base de dados da Receita Federal.

Além de informar os dados cadastrais, o participante do exame responderá, também pela internet, ao questionário socioeconômico. Quem tiver mais de 16 anos pode solicitar seu CPF em uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. O pai, a mãe ou o responsável legal deve solicitar CPF para os menores de 16 anos. Não é possível tirar CPF pela Internet.

A taxa de inscrição é de R$ 35, mas alunos da última série do ensino médio de escolas públicas serão isentos do pagamento. Também podem ser isentos da taxa os estudantes que já concluíram o ensino médio em escolas públicas e alunos de escolas particulares, desde que não tenham condições de pagá-la e assinem declaração de carência.

Provas

A redação e as quatro provas do Enem, cada uma com 45 questões, serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro. No sábado, dia 6, haverá prova de ciências da natureza e ciências humanas. No domingo, dia 7, deverá ser feita a redação e haverá prova de matemática e linguagens e códigos. O participante deverá optar por uma língua estrangeira - inglês ou espanhol - no momento da inscrição.

As provas terão início às 13 horas e vão até as 17h30 no dia 6, sábado, e 18h30 no domingo, 7.

O edital com os detalhes do exame deve ser publicado em portaria nesta sexta, 18 de junho.