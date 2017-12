SIP anuncia 14 finalistas de prêmio para universitários

A Sociedade Interamericana de Imprensa anunciou nesta segunda-feira, 1.º, os 14 finalistas do Prêmio SIP Brasil - J&F Jovem Universitário, cujo tema é “Liberdade de Expressão no nosso dia a dia”. Os vencedores nas três categorias em que a premiação é dividida (Texto, Foto e Vídeo) serão anunciados na 68.ª Assembleia Geral da entidade, que será realizada entre os dias 12 e 16, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

Os finalistas na categoria Texto são Caio Felipe Ferreira Carvalho e Catarina Fonseca Bogéa (SP); Allan de Gouvêa Pereira e Igor Patrick Silva (MG); Camila Requião Faraco (RS); e Felipe Lins da Costa Campos (BA). Na categoria Foto chegaram à final Marcello Junior Lopes Dantas e Marina Muniz Mendes (GO); Francisco de Paula Vieira (MS); Marco Favero (PR); e Tatiane Gonsales Campagna e Alessandro Pelosof (SP). Na categoria Vídeo, disputam o prêmio Rodrigo Mateus Franco Belga (RJ) e Teresa Cristina Ribeiro (GO). A divulgação dos vencedores será feita no dia 16 pelo site www.sipuniversitarios.com.br.

Os 14 finalistas participarão da 68.ª Assembleia Geral da SIP e o material produzido para o prêmio poderá ser publicado em veículos nacionais que compõem o Comitê Anfitrião do evento: O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Editora Abril, O Globo, Zero Hora, Diários Associados, Gazeta do Povo, O Popular, A Tribuna e Correio Popular.

Destinado a estudantes do ensino superior de todo o País, o prêmio foi criado como parte das comemorações pelos 70 anos da SIP. Com sede em Miami, a sociedade é uma organização sem fins lucrativos que defende a liberdade de expressão e de imprensa nas Américas e tem mais de 1.300 empresas de mídia como associadas. No encontro em São Paulo serão discutidos, além da questão da liberdade de expressão, temas como ética, o papel de repórteres e editores, novos modelos de empresas jornalísticas e violência contra jornalistas.