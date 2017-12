Sindicato sugere avaliação ampla e sem ranking

Insatisfeito com a transformação das notas dos alunos no Enem em ranking de escolas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Sieesp) sugere um modelo de avaliação mais amplo, que possibilite uma evolução interna em vez da comparação.

O exame anual, feito pelo Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional desde 2008 para escolas sindicalizadas que se interessem, mede, por exemplo, a participação da família e o "efeito escola" - responsabilidade do colégio no desempenho do aluno. "Cada escola tem identidade própria e atende grupos com condições socioeconômicas diferentes", diz a diretora técnica da prova, Regina Cançado.

"Presta Enem o aluno que quiser - não são todos, não é por amostra estatística. Portanto, o resultado das escolas não pode ser comparado", critica Regina.