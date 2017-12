Sindicato quer anular decisão que desvinculou hospital da USP

SÃO PAULO - A Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo (Adusp) encaminhou ofício à reitoria solicitando a anulação da decisão que desvinculou da USP o Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais (HRAC) de Bauru. O sindicato defende que a votação no Conselho Universitário (C.O.) sobre o assunto não atendeu o quórum estabelecido no Estatuto da USP.

Em agosto, o conselho, órgão máximo da USP, aprovou por 63 votos a favor, 27 contrários e 16 abstenções a transferência do HRAC para a Secretaria de Saúde. Mas o estatuto prevê a necessidade do aval de mais de dois terços dos cerca de 120 membros do C.O. para aprovar criação, extinção ou incorporação de unidades.

A desvinculação do HRAC e do Hospital Universitário (HU), da capital, foi proposta pelo reitor Marco Antonio Zago para aliviar a crise financeira da universidade. A decisão sobre o HU ainda não saiu. A reitoria da USP informou que o assunto está sendo analisado pela Procuradoria-geral da universidade.