Simulador ajuda estudante beneficiado pelo Fies a entender novo valor de parcelas

Estadão.edu, com informações da Agência Brasil

O governo federal publicou nesta quinta-feira, 21, no site do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), um simulador para ajudar estudantes que tenham firmado contrato até 14 de janeiro deste ano a verificar o novo valor da parcela.

O Ministério da Educação (MEC) publicou portaria no Diário Oficial da União com uma série de medidas para disciplinar a utilização do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC). Entre elas, está a possibilidade de renegociação de contratos antigos.

Agora, os estudantes podem pedir a revisão do prazo total de quitação para até três vezes o período de utilização do financiamento, acrescido de doze meses. Um estudantes de um curso com duração de quatro anos, por exemplo, terá até 13 anos para pagar a dívida, contados a partir da formatura.

O pedido de renegociação deve ser feito no Sistema Informatizado do Fies (SisFies) e formalizado pelo estudante e por seu fiador na agência bancária na qual a operação foi contratada.

