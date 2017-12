Simulado Geekie+Estadão chega a 35 mil inscritos

O número de inscritos no Simulado Enem 2012 Geekie-Estadão chegou a 35 mil, segundo parcial divulgada na tarde desta quarta-feira, 3. De ontem para hoje o sistema registrou 16 mil novos candidatos, dos quais 12 mil são do Ceará. Até o fim do prazo para inscrição, às 23h59 de sexta-feira, 5, a Secretaria da Educação Básica do Estado deverá cadastrar mais alunos no sistema.

O prazo para responder às provas foi ampliado em quatro dias. Ele começa às 6h do sábado, 6, e vai até as 23h59 da quinta-feira, 11. O acesso ao exame deverá ser feito no mesmo site da inscrição: www.geekie-estadao.com.br/.

O estudante pode escolher o horário em que vai iniciar a prova, que terá quatro horas e meia de duração. Todas as questões deverão ser feitas neste prazo.

A primeira prova terá 90 testes de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. A segunda, outros 90 itens de Linguagens e Códigos e de matemática. Não haverá prova de redação.

O simulado é resultado de uma parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação. Até o dia 16 o participante vai conferir online o número de acertos e sua pontuação em cada área de conhecimento e disciplina. Ele saberá sua classificação em relação aos outros inscritos no simulado e o que precisa estudar para chegar afiado ao Enem, em 3 e 4 de novembro.

O exame, criado por professores de ensino médio e de cursinhos, seguirá a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, que dá pesos diferentes a questões segundo seu grau de dificuldade. Assim, o candidato poderá estimar seu nível de preparo no mesmo padrão do exame oficial.