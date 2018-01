Simulado do Enem

Confira os cadernos de provas simuladas do novo Enem, preparados pela equipe de professores do Ético Sistema de Ensino. A cada bloco, 45 questões de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, e Matemática e suas Tecnologias. Acesse as questões e fique de olho no tempo, sem esquecer de reservar cerca de 30 minutos para o preenchimento do gabarito, que será necessário no dia da prova. O Enem será aplicado nos dias 5 e 6 de dezembro para 4,1 milhão de estudantes de todo o Brasil. Provas: Ciências da natureza e suas tecnologias Ciências humanas e suas tecnologias Linguagens, códigos e suas tecnologias Matemática e suas tecnologias Gabaritos: Ciências da natureza e suas tecnologias Ciências humanas e suas tecnologias Linguagens, códigos e suas tecnologias Matemática e suas tecnologias