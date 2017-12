Simulado das redações da Unicamp está disponível na internet

Para apresentar o novo formato do vestibular, a Unicamp realizou, no primeiro semestre, oficinas de redação e organizou um simulado aberto a todos os estudantes no qual foi dada uma ideia do que pode ser cobrado nas provas.

Nesse simulado, disponível no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (www.comvest.unicamp.br), foram pedidas tarefas redacionais bem diferentes, como a criação de uma entrevista, a redação de uma carta e a elaboração de um texto opinativo, um editorial. Para cada um, existiu um enunciado e um texto-base diferente.

“A ideia é que sejam propósitos e formatos de interlocução diferentes. Para isso, tem de ser texto diferente, inclusive para avaliar se a pessoa é capaz de ler textos em formatos distintos”, afirma o professor Renato Pedrosa, coordenador do vestibular da Unicamp.

“A gente está avaliando muitas coisas ao mesmo tempo e essa era a ideia: ampliar a abrangência da avaliação”, completa.

Foram 16 mil inscritos para o simulado e a comissão para o vestibular teve de realizar um sorteio para escolher os participantes, que tiveram a prova corrigida.

As provas dessa prévia, a lista de livros pedidos no processo seletivo e as explicações sobre as mudanças estão disponíveis na página da Comvest. No ano passado, o vestibular da Unicamp teve 55 mil estudantes inscritos.