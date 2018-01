Show de BNegão na Praça do Relógio abre Calourada Unificada da USP

SÃO PAULO - A Calourada Unificada da USP começou por volta das 23 horas desta quarta-feira, 29, com um show do rapper BNegão na Praça do Relógio, câmpus do Butantã, zona oeste. O músico fez questão de dizer que, antes de se apresentar em shows, sempre pergunta se não há vinculação com partidos políticos.

Antes do show, duas estudantes leram um manifesto pedindo a renúncia do reitor João Grandino Rodas, a saída da Polícia Militar do câmpus e a anistia dos estudantes e funcionários que sofrem processos administrativos, incluindo os invasores do prédio da reitoria.

Uma das duas meninas que leu o manifesto se desculpou pelo preço da cerveja, de R$ 3, e informou que o show tem "zero centavos da Reitoria". Segundo ela, a venda de cerveja é uma forma de financiar as atividades do movimento estudantil.

* Corrigido às 11h16 de quinta-feira, 1 de março