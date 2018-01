Shakira: 'Investir na educação de crianças é melhor que ganhar Grammy'

"Investir na educação das crianças é melhor que ganhar um Grammy", disse nesta terça-feira, 28, a cantora Shakira durante a apresentação de um projeto social para construir uma escola em uma das regiões mais degradadas de Barranquilla, na Colômbia.

A iniciativa consiste em criar a sétima escola amparada pela fundação da cantora, Pies Descalzos, que será possível graças ao acordo de colaboração com as fundações do FC Barcelona e a Obra Social "la Caixa".

A educação é uma obrigação da sociedade", destacou a artista colombiana depois de anunciar que a escola de Barranquilla com a qual iniciou sua Fundação foi premiada como o melhor colégio público da cidade.

"Vivi as repercussões de um país em conflito, e me orgulha ver que crianças afetadas pela violência, pelas guerrilhas ou o narcotráfico estejam entrando na universidade", disse emocionada a artista ao explicar as mudanças positivas que presenciou em sua cidade natal.

Shakira também destacou a importância de que o setor privado e público trabalhem na educação, já que "não se trata só de formar as crianças", mas de, a partir de projetos paralelos, "incentivar a formação dos pais e professores, assim como garantir uma alimentação saudável e básica para os estudantes".

"Investir no humano é o que mais me preenche na vida, tanto como cantar no palco", disse. /EFE