Sete passos antes da matrícula

O processo de escolha da escola tem uma fase obrigatória: visitar as intituições. Com ajuda de especialistas, o Estado indica os sete passos de avaliação antes de matricular o filho. O bolso Pergunte sobre valor da mensalidade, taxa de matrícula, custo de uniformes, material didático, cursos extras e passeios. Localização Calcule a distância e o tempo do percurso, veja como é o acesso ao local, pergunte se há transporte escolar e quem faz o serviço. Projeto pedagógico Pergunte sobre o método de ensino, material didático, número de alunos por sala e sistema de avaliação. Veja se a direção explica com clareza o projeto pedagógico. Peça para ver trabalhos de alunos já matriculados. Estrutura Confira a disposição e tamanho das salas de aula, qualidade dos laboratórios, biblioteca, pátio, banheiros, quadras e piscina. Segurança Verifique o esquema de segurança, como é o entorno da escola, se janelas e escadas têm proteção e se a manutenção de brinquedos e demais equipamentos está em dia. Confira se a enfermaria é bem equipada. Organização Analise calendário, normas disciplinares, a relação com as famílias e a programação de reuniões, festas e outros eventos. Recursos humanos Pergunte sobre a formação dos professores (um dos indicadores de qualidade mais importantes é o número de docentes com pós-graduação), se há coordenador pedagógico na escola e sobre o número total de funcionários.