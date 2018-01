Sesc lança curso de gestão cultural

Uma das instituições com maior protagonismo cultural do País, o Sesc acaba de lançar seu primeiro curso de Gestão Cultural, voltado para qualificação de gestores que trabalham na área. A duração é de dez meses e as inscrições abriram nesta quinta-feira, dia 20, e vão até dia 30 de junho. O curso começa no dia 2 de agosto.

Um dos destaques do curso, segundo a instituição, é a oportunidade de conhecer a expertise que o Sesc desenvolveu em seis décadas de atividades. A dinâmica da programação alterna aulas teóricas com vivências em unidades e atividades do Sesc e de outras instituições. O corpo docente é composto por gestores, profissionais e professores de universidades e organizações brasileiras e internacionais.

"Nosso entendimento de cultura abrange não apenas o conhecimento básico, mas, também, um compromisso de ordem ética. Nesse sentido, o gestor cultural, deve adotar uma prática saudável, baseada na ética e no respeito. Para nós, esse componente ético da cultura é fundamental. Eu sempre relaciono estética e ética, vinculando cultura e educação, num processo de crescimento e desenvolvimento de uma sociedade inteira", afirma o diretor do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Os conteúdos das aulas abordam políticas culturais, gestão pública da cultura, economia criativa, legislação e direito cultural, planejamento, educação e mediação, organização de instituições culturais e identidade e diversidades culturais, entre outros temas.

O processo de seleção para as 30 vagas inclui análise da ficha de inscrição e entrevistas com os candidatos. A divulgação dos selecionados para entrevistas acontece em 6 de julho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

Início: 2 de agosto de 2013

Dias e horários: Sextas, das 13h às 22h, e Sábados, das 9h30h às 18h30.

Inscrições: De 20 a 30 de junho de 2013

Preços:

R$ 6.000,00 -

R$ 3.000,00 – Usuários inscritos no Sesc e dependentes, pessoas com mais de 60 anos, professores da rede pública e estudantes.

R$ 1.500,00 – Trabalhadores no comércio de bens, serviços e turismo matriculados e dependentes.

O valor pode ser parcelado em 10 vezes no cartão de crédito ou boleto.

Local: Centro de Pesquisa e Formação do Sesc de São Paulo

Rua Pelotas, 141 – Torre A – 5.° andar – Vila Mariana – São Paulo – SP

Telefone: (11) 5080-3057

gestaocultural@cpf.sescsp.org.br

www.sescsp.org.br/centrodepesquisaeformacao

*Texto corrigido às 18h32